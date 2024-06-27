Учёные исследуют безопасность 3D-печати лекарств

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Специалисты полагают, что в перспективе аптеки смогут с помощью 3D-принтеров изготавливать лекарства прямо на месте. Вместе с тем необходимо изучить вопросы безопасности этого процесса.
Перспективы использования 3D-печати для создания лекарств огромны, так как это позволит производить препараты в индивидуальных дозировках непосредственно в аптеках и больницах. Очевидно, что широкое распространение этой технологии потребует строгого контроля качества, поскольку даже небольшое отклонение во время производства может быть опасным для пациентов. Учёные стремятся решить эту проблему и создать универсальные стандарты и процедуры безопасности.
Научный сотрудник Национального института стандартов и технологий США Томас П. Форбс рассмотрел различные методы обеспечения качества лекарств, произведённых с помощью 3D-принтера. Он проанализировал наилучшие процессы и протоколы, гарантирующие правильную дозировку и сочетание химических веществ при производстве лекарств на 3D-принтере.
Несмотря на то, что существует множество способов дистанционного изготовления лекарств, Форбс выбрал один из самых распространённых — струйные принтеры и подобные системы, которые способны формировать персонализированные препараты по запросу. Струйный 3D-принтер очень похож на обычный принтер для печати в домашних условиях или в офисе, только крупнее. Принтер оснащён насадками, через которые подаётся жидкий лекарственный материал в мельчайшие ячейки на подложке или непосредственно в капсулы. С помощью процессов сублимационной сушки и других техник жидкость может быть преобразована в таблетку или порошок, который затем помещается в капсулу.
Первое лекарство, напечатанное на 3D-принтере, появилось ещё в 2015 году. Это был препарат для пациентов с эпилепсией — леветирацетам. С тех пор несколько производителей и фармацевтических компаний приступили к разработке своих собственных препаратов.