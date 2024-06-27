Учёные исследуют безопасность 3D-печати лекарств

Несмотря на то, что существует множество способов дистанционного изготовления лекарств, Форбс выбрал один из самых распространённых — струйные принтеры и подобные системы, которые способны формировать персонализированные препараты по запросу. Струйный 3D-принтер очень похож на обычный принтер для печати в домашних условиях или в офисе, только крупнее. Принтер оснащён насадками, через которые подаётся жидкий лекарственный материал в мельчайшие ячейки на подложке или непосредственно в капсулы. С помощью процессов сублимационной сушки и других техник жидкость может быть преобразована в таблетку или порошок, который затем помещается в капсулу.