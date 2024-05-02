Ещё 400 млн рублей выделят для белгородцев со сложными заболеваниями

После выделения дополнительных средств совокупный объём финансирования превысит 3,2 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем расходы на аналогичные цели в 2023 году. В течение последних лет бюджетные ассигнования на закупку льготных медикаментов в регионе растут. Так, в 2023 году они оказались на 15% выше показателя 2022 года.