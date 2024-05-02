Ещё 400 млн рублей выделят для белгородцев со сложными заболеваниями

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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В бюджете на 2024 год изначально заложили 2,8 млрд рублей для белгородцев, имеющих право на получение льготных медикаментов.
В связи с тем, что количество льготников растёт, принято решение увеличить расходы из областного бюджета на приобретение лекарств ещё на 400 миллионов рублей.
Дополнительные средства предназначены для обеспечения лекарствами жителей региона, страдающих от тяжёлых заболеваний. В этот список входят спинальная мышечная атрофия, онкогематологические заболевания, муковисцидоз, ревматоидный артрит, а также бронхиальная астма.
После выделения дополнительных средств совокупный объём финансирования превысит 3,2 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем расходы на аналогичные цели в 2023 году. В течение последних лет бюджетные ассигнования на закупку льготных медикаментов в регионе растут. Так, в 2023 году они оказались на 15% выше показателя 2022 года.