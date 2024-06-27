Пообещавший запустить молокозавод в приграничье москвич кинул компаньонов на 100 млн

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
44-летнего жителя Подмосковья признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). История эта связана с Белгородской областью.
Как выяснило следствие, мужчина приобрёл 50% доли в уставном капитале строительной компании в Грайворонском городском округе в 2016 году. Затем он обманул двоих местных бизнесменов, выманив у них более 100 млн рублей и пообещав купить оборудование для производства молочной продукции. Пострадавших он заверил, что возьмёт все организационные и технические вопросы на себя, а их позже включит в состав учредителей созданного молокозавода. Оформлять документы он не стал.
Полученные же деньги подсудимый потратил на личные нужды, включая покупку квартиры и гаража в Московской области.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Квартира и гараж остались под арестом для обеспечения возмещения ущерба.
Приговор ещё не вступил в законную силу.