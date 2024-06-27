Пообещавший запустить молокозавод в приграничье москвич кинул компаньонов на 100 млн

Как выяснило следствие, мужчина приобрёл 50% доли в уставном капитале строительной компании в Грайворонском городском округе в 2016 году. Затем он обманул двоих местных бизнесменов, выманив у них более 100 млн рублей и пообещав купить оборудование для производства молочной продукции. Пострадавших он заверил, что возьмёт все организационные и технические вопросы на себя, а их позже включит в состав учредителей созданного молокозавода. Оформлять документы он не стал.