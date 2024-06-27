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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Москвичу вынесли приговор за крупное мошенничество в Белгородской области

Пообещавший запустить молокозавод в приграничье москвич кинул компаньонов на 100 млн

27 июня 2024, 11:04
Фото: 1MI

Москвичу вынесли приговор за крупное мошенничество в Белгородской области

Похищенные деньги мужчина потратил на квартиру с гаражом. Пострадавшим бизнесменам он обещал запустить молочный бизнес. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

44-летнего жителя Подмосковья признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). История эта связана с Белгородской областью.

Как выяснило следствие, мужчина приобрёл 50% доли в уставном капитале строительной компании в Грайворонском городском округе в 2016 году. Затем он обманул двоих местных бизнесменов, выманив у них более 100 млн рублей и пообещав купить оборудование для производства молочной продукции. Пострадавших он заверил, что возьмёт все организационные и технические вопросы на себя, а их позже включит в состав учредителей созданного молокозавода. Оформлять документы он не стал.

Полученные же деньги подсудимый потратил на личные нужды, включая покупку квартиры и гаража в Московской области.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Квартира и гараж остались под арестом для обеспечения возмещения ущерба.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Хищение#Белгород#Грайворонский горокруг#Московская область#Приграничье#Молокозавод
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