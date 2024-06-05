Украсть машину, а потом помочь её найти: как белгородец пытался устроиться в такси

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В полицию поступило сообщение о том, что со стоянки такси пропал автомобиль. По итогам розыска правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель — работник таксопарка.
Как рассказали в полиции, белгородец обиделся, так как его не допустили к перевозке пассажиров. Он не смог пройти комиссию. Мужчина сделал дубликат ключей от одной из машин и ранним утром угнал её. Транспорт он оставил в гаражном массиве, снял с него номера и колпаки.
Как позже разъяснил фигурант, он собирался помогать с поиском автомобиля, чтобы повысить свой авторитет в глазах руководства и сотрудников таксопарка.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ).