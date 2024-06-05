Украсть машину, а потом помочь её найти: как белгородец пытался устроиться в такси

Как рассказали в полиции, белгородец обиделся, так как его не допустили к перевозке пассажиров. Он не смог пройти комиссию. Мужчина сделал дубликат ключей от одной из машин и ранним утром угнал её. Транспорт он оставил в гаражном массиве, снял с него номера и колпаки.