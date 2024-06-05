bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Такси

Украсть машину, а потом помочь её найти: как белгородец пытался устроиться в такси

5 июня 2024, 12:49
Фото: 1MI
Такси

Белгородец украл машину из таксопарка, чтобы потом помочь её найти

Мужчина обиделся на руководство компании, так как его не допустили к перевозке пассажиров. Поэтому он придумал оригинальный способ, как можно устроиться на работу. План белгородец до конца не довёл, так как попал под уголовное дело, рассказали в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что со стоянки такси пропал автомобиль. По итогам розыска правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель — работник таксопарка.

Как рассказали в полиции, белгородец обиделся, так как его не допустили к перевозке пассажиров. Он не смог пройти комиссию. Мужчина сделал дубликат ключей от одной из машин и ранним утром угнал её. Транспорт он оставил в гаражном массиве, снял с него номера и колпаки.

Как позже разъяснил фигурант, он собирался помогать с поиском автомобиля, чтобы повысить свой авторитет в глазах руководства и сотрудников таксопарка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Пьяный белгородец не смог угнать «Жигули», но ему легко поддался Mercedes-Benz
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный белгородец не смог угнать «Жигули», но ему легко поддался Mercedes-BenzПьяный подросток пробрался в дом к знакомому, взял ключи от авто и уехал кататьсяПьяный белгородец угнал автомобиль после того, как его выгнали с поминок
#Алина Харина#Происшествия#Такси#Угон#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород
Подпишитесь
Квартира белгородцев полностью сгорела в результате атаки FPV-дрона
Сегодня, 13:37
На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду
Сегодня, 10:08
Экономика, алтын и общение с мёртвыми: о чём рассказывал Савченко, пока был сенатором
Сегодня, 13:56
«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС
Сегодня, 14:25
Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы
Сегодня, 09:05
Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии
Сегодня, 11:28
"