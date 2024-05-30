Наживалась на донорах? Бухгалтер украла почти 600 тысяч рублей у центра крови

Чтобы получить деньги, женщина требовала, чтобы инкассаторскую сумку передавали ей через водителя, который перевозил пробирки с кровью. Она тайком изымала часть денег из сумки, а чтобы скрыть хищение, оформляла расходно-кассовый ордер на меньшую сумму, подделывая подписи главного врача, кассира и свою собственную. Старые документы с реальными суммами уничтожались, таким образом женщина присвоила более 600 тысяч рублей.