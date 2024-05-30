Наживалась на донорах? Бухгалтер украла почти 600 тысяч рублей у центра крови

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сообщается, что главный бухгалтер «СПК г. Старый Оскол» злоупотребляла своим служебным положением, чтобы похитить деньги, которые были нужны для компенсации донорам. Зная о порядке выплат, она организовала новую схему передачи средств: кассир губкинского отделения должен был звонить ей лично, сообщать сумму для передачи, а она завышала запрошенную сумму, давала указание кассиру в Старом Осколе выдать деньги и оформлять расходно-кассовый ордер.
Чтобы получить деньги, женщина требовала, чтобы инкассаторскую сумку передавали ей через водителя, который перевозил пробирки с кровью. Она тайком изымала часть денег из сумки, а чтобы скрыть хищение, оформляла расходно-кассовый ордер на меньшую сумму, подделывая подписи главного врача, кассира и свою собственную. Старые документы с реальными суммами уничтожались, таким образом женщина присвоила более 600 тысяч рублей.
Женщину обвинили в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Её приговорили возместить имущественный ущерб в размере 571 730 рублей. Сообщается, что задолженность не была добровольно оплачена в установленный срок, но после применения принудительных мер её погасили в полном объеме.