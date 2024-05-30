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Наживалась на донорах? Бухгалтер украла почти 600 тысяч рублей у центра крови

Наживалась на донорах? Бухгалтер украла почти 600 тысяч рублей у центра крови

30 мая 2024, 08:12
Фото: 1MI
Бухгалтер одной из организаций занималась похищением денег, предназначенных для компенсации донорам. Она организовала схему завышения сумм в расходно-кассовых ордерах, сообщили в УФССП по Белгородской области.

Сообщается, что главный бухгалтер «СПК г. Старый Оскол» злоупотребляла своим служебным положением, чтобы похитить деньги, которые были нужны для компенсации донорам. Зная о порядке выплат, она организовала новую схему передачи средств: кассир губкинского отделения должен был звонить ей лично, сообщать сумму для передачи, а она завышала запрошенную сумму, давала указание кассиру в Старом Осколе выдать деньги и оформлять расходно-кассовый ордер.

Чтобы получить деньги, женщина требовала, чтобы инкассаторскую сумку передавали ей через водителя, который перевозил пробирки с кровью. Она тайком изымала часть денег из сумки, а чтобы скрыть хищение, оформляла расходно-кассовый ордер на меньшую сумму, подделывая подписи главного врача, кассира и свою собственную. Старые документы с реальными суммами уничтожались, таким образом женщина присвоила более 600 тысяч рублей.

Женщину обвинили в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Её приговорили возместить имущественный ущерб в размере 571 730 рублей. Сообщается, что задолженность не была добровольно оплачена в установленный срок, но после применения принудительных мер её погасили в полном объеме.

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