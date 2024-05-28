В Белгородской области задержали медработника, который оформлял липовые документы

Также в конце мая стало известно, что дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд. По данным следствия, бывший чиновник получил от руководителя организаций взятку в виде имущества и услуг. Общая сумма составила более 3,7 млн рублей. Взятки он получал в том числе за заключение контракта на строительство социальных объектов.