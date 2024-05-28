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В Белгородской области задержали медработника, который оформлял липовые документы

В Белгородской области задержали медработника, который оформлял липовые документы

28 мая 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудника медицинского учреждения в Старом Осколе задержали за получение взяток. Он оформлял листы временной нетрудоспособности, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники УФСБ Белгородской области пресекли незаконную деятельность одного из сотрудников медицинского учреждения в Старом Осколе.

Гражданин получал взятки за оформление листов временной нетрудоспособности. Происходило это без законных на то оснований. В результате завели уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток. В рамках этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также в конце мая стало известно, что дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд. По данным следствия, бывший чиновник получил от руководителя организаций взятку в виде имущества и услуг. Общая сумма составила более 3,7 млн рублей. Взятки он получал в том числе за заключение контракта на строительство социальных объектов.

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