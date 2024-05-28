В Белгородской области задержали медработника, который оформлял липовые документы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
Сотрудники УФСБ Белгородской области пресекли незаконную деятельность одного из сотрудников медицинского учреждения в Старом Осколе.
Гражданин получал взятки за оформление листов временной нетрудоспособности. Происходило это без законных на то оснований. В результате завели уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток. В рамках этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Также в конце мая стало известно, что дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд. По данным следствия, бывший чиновник получил от руководителя организаций взятку в виде имущества и услуг. Общая сумма составила более 3,7 млн рублей. Взятки он получал в том числе за заключение контракта на строительство социальных объектов.