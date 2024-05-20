С белгородской чиновницы взыскали 19 млн — в пять раз больше стоимости взятки

Незаконное вознаграждение представляло из себя двухкомнатную квартиру общей стоимостью более 3,8 млн рублей в новом многоквартирном доме. Взятку чиновница получила за помощь фирме в заключении договоров аренды муниципальных земельных участков, а также за общее покровительство по службе.