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Суд вынес приговор чиновнице из Старого Оскола, которую поймали на взятке

С белгородской чиновницы взыскали 19 млн — в пять раз больше стоимости взятки

20 мая 2024, 13:00
Фото: 1MI

Суд вынес приговор чиновнице из Старого Оскола, которую поймали на взятке

В региональном следственном комитете рассказали подробности преступления, совершённого бывшим заместителем главы Старооскольского округа в 2020 году.
Сюжет
Взятка

Следователи установили, что бывший заместитель главы администрации Старооскольского округа — начальник департамента имущественных и земельных отношений осенью 2020 года получила от гендиректора одной из строительных организаций взятку.

Незаконное вознаграждение представляло из себя двухкомнатную квартиру общей стоимостью более 3,8 млн рублей в новом многоквартирном доме. Взятку чиновница получила за помощь фирме в заключении договоров аренды муниципальных земельных участков, а также за общее покровительство по службе.

В отношении экс-замглавы муниципалитета возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она также выплатит штраф в размере 19 млн 25 тыс. рублей.

Занимать должности в органах местного самоуправления чиновница не сможет на протяжении десяти лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, что речь идёт о Зинаиде Анпиловой, которая получила взятку в виде квартиры от строительной компании «Стройинжиниринг» и оформила её на собственного сына‎.

Сколько лет в колонии проведёт чиновница из Старого Оскола за получение взятки?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Администрация#Взятка#Экс
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