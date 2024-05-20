С белгородской чиновницы взыскали 19 млн — в пять раз больше стоимости взятки

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Следователи установили, что бывший заместитель главы администрации Старооскольского округа — начальник департамента имущественных и земельных отношений осенью 2020 года получила от гендиректора одной из строительных организаций взятку.
Незаконное вознаграждение представляло из себя двухкомнатную квартиру общей стоимостью более 3,8 млн рублей в новом многоквартирном доме. Взятку чиновница получила за помощь фирме в заключении договоров аренды муниципальных земельных участков, а также за общее покровительство по службе.
В отношении экс-замглавы муниципалитета возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она также выплатит штраф в размере 19 млн 25 тыс. рублей.
Занимать должности в органах местного самоуправления чиновница не сможет на протяжении десяти лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, что речь идёт о Зинаиде Анпиловой, которая получила взятку в виде квартиры от строительной компании «Стройинжиниринг» и оформила её на собственного сына.