Сколько лет в колонии проведёт чиновница из Старого Оскола за получение взятки?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Старого Оскола Зинаиды Анпиловой. Она была признана виновной в получении взятки в виде квартиры от строительной компании «Стройинжиниринг». Эта квартира была оформлена на её сына.
Анпилова приговорена к 8,5 года лишения свободы и выплате штрафа в размере 19 миллионов рублей. Сообщается, что отбывание наказания начнётся с 20 мая, а квартиру в Старом Осколе конфискуют в доход государства.
Напомним, что в своём последнем слове перед судом Зинаида Анпилова заявила, что считает уголовное дело, по которому она проходит обвиняемой, недоказанным и сфабрикованным. Она ссылалась на то, что не имела возможности каким-либо образом покровительствовать предпринимательнице Анне Ульяновой в силу своих должностных полномочий.