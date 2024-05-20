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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

В Белгородской области суд вынес приговор чиновнице за взятку квартирой

Сколько лет в колонии проведёт чиновница из Старого Оскола за получение взятки?

20 мая 2024, 11:17
Фото: издание «‎Фонарь»

В Белгородской области суд вынес приговор чиновнице за взятку квартирой

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Старого Оскола Зинаиды Анпиловой. Женщине назначили наказание в виде 8,5 года лишения свободы и выплаты штрафа. Об этом сообщил «‎Фонарь»‎.

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Старого Оскола Зинаиды Анпиловой. Она была признана виновной в получении взятки в виде квартиры от строительной компании «Стройинжиниринг»‎. Эта квартира была оформлена на её сына.

Анпилова приговорена к 8,5 года лишения свободы и выплате штрафа в размере 19 миллионов рублей. Сообщается, что отбывание наказания начнётся с 20 мая, а квартиру в Старом Осколе конфискуют в доход государства.

Напомним, что в своём последнем слове перед судом Зинаида Анпилова заявила, что считает уголовное дело, по которому она проходит обвиняемой, недоказанным и сфабрикованным. Она ссылалась на то, что не имела возможности каким-либо образом покровительствовать предпринимательнице Анне Ульяновой в силу своих должностных полномочий.

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