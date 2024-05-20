Сколько лет в колонии проведёт чиновница из Старого Оскола за получение взятки?

Напомним, что в своём последнем слове перед судом Зинаида Анпилова заявила, что считает уголовное дело, по которому она проходит обвиняемой, недоказанным и сфабрикованным. Она ссылалась на то, что не имела возможности каким-либо образом покровительствовать предпринимательнице Анне Ульяновой в силу своих должностных полномочий.