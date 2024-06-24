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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Белгородец украл цепочку на свидании

Белгородец после свидания с женщиной сорвал золотую цепочку с её шеи и убежал

24 июня 2024, 12:16
Фото: 1MI

Белгородец украл цепочку на свидании

Белгородка познакомилась с мужчиной в социальных сетях и пригласила его к себе домой. Цена свидания оказалась слишком высокой. Подробности сообщили в управлении МВД России по Белгородской области.

46-летняя жительница Белгорода познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Вскоре она пригласила его к себе домой.

Новые знакомые провели время вместе, а когда мужчина уходил, он сорвал с шеи хозяйки золотую цепочку с кулоном стоимостью около 20 тысяч рублей и убежал. На звонки горе-ухажёр больше не отвечал.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Белгородского района. По предварительной информации, злоумышленник успел продать украденные украшения, а полученные деньги потратил.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы.

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