Белгородец после свидания с женщиной сорвал золотую цепочку с её шеи и убежал

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
46-летняя жительница Белгорода познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Вскоре она пригласила его к себе домой.
Новые знакомые провели время вместе, а когда мужчина уходил, он сорвал с шеи хозяйки золотую цепочку с кулоном стоимостью около 20 тысяч рублей и убежал. На звонки горе-ухажёр больше не отвечал.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Белгородского района. По предварительной информации, злоумышленник успел продать украденные украшения, а полученные деньги потратил.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы.