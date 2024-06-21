Белгородец нашёл киллера за 1 млн для убийства своего знакомого за рубежом

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Белгородец хотел нанять киллера на друга из-за длительного конфликта. Мужчина был готов профинансировать это мероприятие на 1 млн рублей.
По данным Бел.Ру, мужчина продолжительное время конфликтовал со своим знакомым и решил закончить ссору радикально — нанять киллера за 1 млн рублей.
Белгородец связался с другим знакомым и попросил его подыскать человека, который будет готов совершить убийство. Он встретился с «посредником» и передал данные о цели: номер автомобиля, марку, место парковки и фото жертвы.
«Посредник» осознал серьёзность намерений и решил не рисковать и обратиться в полицию. После этого все встречи с заказчиком проходили под контролем уголовного розыска УМВД по Белгородской области.
Мужчины ещё несколько раз встретились, чтобы обсудить подробности убийства. В качестве аванса заказчик передал 100 тысяч рублей.
Исполнитель был найден за пределами РФ, там, где и находилась жертва. Заказное убийство было якобы совершено, и 5 июня 2023 года должна была произойти передача денег.
Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке спецотряда «ГРОМ». Дело по статье 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству по найму» передано в суд.