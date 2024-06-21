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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Белгородец нашёл киллера за 1 млн для убийства своего знакомого за рубежом

Белгородец нашёл киллера за 1 млн для убийства своего знакомого за рубежом

21 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Житель Белгорода устал от постоянных ссор со знакомым и решил прекратить их убийством. Мужчина пытался через посредника найти киллера и готов был выделить на это миллион рублей, сообщили в Следственном комитете.

Белгородец хотел нанять киллера на друга из-за длительного конфликта. Мужчина был готов профинансировать это мероприятие на 1 млн рублей.

По данным Бел.Ру, мужчина продолжительное время конфликтовал со своим знакомым и решил закончить ссору радикально — нанять киллера за 1 млн рублей.

Белгородец связался с другим знакомым и попросил его подыскать человека, который будет готов совершить убийство. Он встретился с «посредником» и передал данные о цели: номер автомобиля, марку, место парковки и фото жертвы.

«Посредник» осознал серьёзность намерений и решил не рисковать и обратиться в полицию. После этого все встречи с заказчиком проходили под контролем уголовного розыска УМВД по Белгородской области.

Мужчины ещё несколько раз встретились, чтобы обсудить подробности убийства. В качестве аванса заказчик передал 100 тысяч рублей.

Исполнитель был найден за пределами РФ, там, где и находилась жертва. Заказное убийство было якобы совершено, и 5 июня 2023 года должна была произойти передача денег.

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке спецотряда «ГРОМ». Дело по статье 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству по найму» передано в суд.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Преступность#Уголовное дело#Полиция#Преступление#Арест#Конфликт#Белгород
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