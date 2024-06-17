Белгородец не устоял перед заманчивым предложением от незнакомцев и потерял 3 млн

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Белгородец, увлекавшийся темой инвестиций, стал жертвой мошенников. В марте он получил письмо от незнакомцев о возможности заработка. Мужчина скачал все необходимые приложения и сделал 24 транзакции на сумму более 3 млн рублей. Вывести эти деньги 43-летний белгородец так и не смог.
Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до десяти лет тюрьмы.
Это далеко не первый случай, когда белгородцы верят незнакомцам и теряют деньги на «инвестициях». Ранее пенсионерка из Борисовского района и её сын перевели почти 700 тысяч рублей аферистам. Деньги жители региона взяли в кредит.