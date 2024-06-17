Белгородец не устоял перед заманчивым предложением от незнакомцев и потерял 3 млн

Белгородец, увлекавшийся темой инвестиций, стал жертвой мошенников. В марте он получил письмо от незнакомцев о возможности заработка. Мужчина скачал все необходимые приложения и сделал 24 транзакции на сумму более 3 млн рублей. Вывести эти деньги 43-летний белгородец так и не смог.