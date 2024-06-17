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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Белгородец «инвестировал» 3 млн рублей аферистам

Белгородец не устоял перед заманчивым предложением от незнакомцев и потерял 3 млн

17 июня 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец «инвестировал» 3 млн рублей аферистам

Местный житель решил заработать на инвестициях, но в итоге перевёл крупную сумму денег мошенникам. Возбуждено уголовное дело, подробности сообщили в УМВД России по Белгороду.

Белгородец, увлекавшийся темой инвестиций, стал жертвой мошенников. В марте он получил письмо от незнакомцев о возможности заработка. Мужчина скачал все необходимые приложения и сделал 24 транзакции на сумму более 3 млн рублей. Вывести эти деньги 43-летний белгородец так и не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до десяти лет тюрьмы.

Это далеко не первый случай, когда белгородцы верят незнакомцам и теряют деньги на «инвестициях». Ранее пенсионерка из Борисовского района и её сын перевели почти 700 тысяч рублей аферистам. Деньги жители региона взяли в кредит.

Почти миллион: белгородка со своим сыном перевела аферистам взятые в кредит деньги
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Инвестиции#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Финансовый рынок
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