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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Полиция

Белгородец угадал пароль на забытом эквадорцем телефоне и в награду оставил его себе

11 июня 2024, 16:03
Фото: 1MI
Полиция

Белгородец попал под уголовное дело за кражу телефона у иностранца

Гражданин Эквадора забыл телефон на одной из скамеек. Оставленный девайс заметил белгородец. Он удивился, но случайно набранный графический ключ подошёл и позволил разблокировать устройство, сообщили в пресс-службе УМВД. Дело осталось за малым — забрать и продать телефон.

В полицию Белгорода обратился 26-летний гражданин Эквадора. Молодой мужчина заявил, что у него похитили телефон, стоимость которого составляла около 20 тысяч рублей.

Как оказалось, студент забыл телефон на скамейке во время прогулки с другом. В это время случайный прохожий, обнаружив телефон, решил попытаться разблокировать его, что у него без труда получилось. Впоследствии злоумышленник забрал телефон себе и продал.

В краже подозревают 32-летнего белгородца. Возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Анна Щербинина#Белгородская область#Происшествия#Иностранец#Уголовное дело#Кража#Телефон#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Эквадор#Белгород#Пароль
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