Белгородец угадал пароль на забытом эквадорцем телефоне и в награду оставил его себе

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В полицию Белгорода обратился 26-летний гражданин Эквадора. Молодой мужчина заявил, что у него похитили телефон, стоимость которого составляла около 20 тысяч рублей.
Как оказалось, студент забыл телефон на скамейке во время прогулки с другом. В это время случайный прохожий, обнаружив телефон, решил попытаться разблокировать его, что у него без труда получилось. Впоследствии злоумышленник забрал телефон себе и продал.
В краже подозревают 32-летнего белгородца. Возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до пяти лет тюрьмы.