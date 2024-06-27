bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Белгородской области потеплеет до +28 ºС

Дожди в Белгороде прекратятся на неделю, а жара вернётся

27 июня 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +28 ºС

С пятницы погода в столице региона будет жаркой, осадков не ожидается. Самым тёплым будет воскресенье, когда столбик термометра поднимется до +31 ºС. О прогнозе погоды рассказали в региональном МЧС и Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

В пятницу, 28 июня, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +10 ºС до +15 ºС. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днём температура поднимется до +23…+28 ºС. Ветер 7-12 м/с. Осадков в течение дня не ожидается.

В Белгороде пятница будет солнечной. Ночью температура составит +14 ºС. Днём потеплеет до +27 ºС.

В течение недели, если верить прогнозу Гидрометцентра, осадков в Белгороде не ожидается. Самым жарким днём будет воскресенье, 30 июня, когда температура поднимется до +31 ºС.

Как в Чечне или Ростовской области: каким может быть климат в Белгороде через 60 лет?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетологКвас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменитьПочему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетолог
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
Сегодня, 12:47
Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли
Сегодня, 12:44
Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье
Сегодня, 13:22
Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон
Сегодня, 13:34
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции
Сегодня, 10:01
Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля
Сегодня, 13:13