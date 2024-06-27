Дожди в Белгороде прекратятся на неделю, а жара вернётся

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В пятницу, 28 июня, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +10 ºС до +15 ºС. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём температура поднимется до +23…+28 ºС. Ветер 7-12 м/с. Осадков в течение дня не ожидается.
В Белгороде пятница будет солнечной. Ночью температура составит +14 ºС. Днём потеплеет до +27 ºС.
В течение недели, если верить прогнозу Гидрометцентра, осадков в Белгороде не ожидается. Самым жарким днём будет воскресенье, 30 июня, когда температура поднимется до +31 ºС.