Дожди в Белгороде прекратятся на неделю, а жара вернётся

В Белгородской области потеплеет до +28 ºС

С пятницы погода в столице региона будет жаркой, осадков не ожидается. Самым тёплым будет воскресенье, когда столбик термометра поднимется до +31 ºС. О прогнозе погоды рассказали в региональном МЧС и Гидрометцентре.