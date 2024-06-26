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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Белгородской области больше двух недель ищут пропавшую женщину

В Белгородской области больше двух недель ищут пропавшую женщину

26 июня 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
О местонахождении жительницы посёлка Троицкий Губкинского горокруга ничего не известно с 10 июня. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 10 июня не могут найти 66-летнюю Зою Космачёву (в девичестве — Григоренко). Она проживает в посёлке Троицкий Губкинского городского округа.

Рост женщины — 162 см, телосложение нормальное. У неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что была одета пенсионерка, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что в этом месяце искали ещё двух пожилых людей и одного мужчину, но их уже нашли — они живы.

Пропавшая в Белгородской области женщинаПропавшая в Белгородской области женщина
Пропавшая в Белгородской области женщина
Фото: «ЛизаАлерт»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Губкинский городской округ#Женщина#Новости Белгорода#Поиск#Белгород#Пропал человек
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