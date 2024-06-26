В Белгородской области больше двух недель ищут пропавшую женщину

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Белгородской области с 10 июня не могут найти 66-летнюю Зою Космачёву (в девичестве — Григоренко). Она проживает в посёлке Троицкий Губкинского городского округа.
Рост женщины — 162 см, телосложение нормальное. У неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что была одета пенсионерка, неизвестно.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Отметим, что в этом месяце искали ещё двух пожилых людей и одного мужчину, но их уже нашли — они живы.