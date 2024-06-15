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Пропавшие люди

В начале июня пропала 61-летняя белгородка с седыми волосами и светлыми глазами

15 июня 2024, 16:53
Фото: Kandinsky
Пропавшие люди
Пенсионерка Татьяна Белоусова, 61 год, ростом 165 см, нормального телосложения, седые волосы и светлые глаза, была объявлена пропавшей в начале июня. Проживает в Белгороде.

61-летняя Белоусова Татьяна Александровна пропала в начале июня. Рост пенсионерки 165 см, она нормального телосложения, седые волосы, глаза светлые.

При появлении информации о пропавшей, поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит позвонить по номеру их горячей линии — 88007005452 или 112.

Белоусова Татьяна АлександровнаБелоусова Татьяна Александровна
Белоусова Татьяна Александровна
Фото: «ЛизаАлерт»

Также в начале июня пропал 46-летний житель Белгорода Руслан Вербицкий. Белгородец вышел из дома и не вернулся. С собой у него был чёрный пакет.

Рост белгородца — 190 см, худощавого телосложения и русые с проседью волосы. Глаза светлые. Одет он был в тёмно-синюю футболку, джинсы и синие кроссовки.

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