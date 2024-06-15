В начале июня пропала 61-летняя белгородка с седыми волосами и светлыми глазами

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
61-летняя Белоусова Татьяна Александровна пропала в начале июня. Рост пенсионерки 165 см, она нормального телосложения, седые волосы, глаза светлые.
При появлении информации о пропавшей, поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит позвонить по номеру их горячей линии — 88007005452 или 112.
Также в начале июня пропал 46-летний житель Белгорода Руслан Вербицкий. Белгородец вышел из дома и не вернулся. С собой у него был чёрный пакет.
Рост белгородца — 190 см, худощавого телосложения и русые с проседью волосы. Глаза светлые. Одет он был в тёмно-синюю футболку, джинсы и синие кроссовки.