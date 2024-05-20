Пропавшую белгородку ищут от Старого Оскола до Москвы

Женщину разыскивают сразу в двух городах: Старом Осколе и Москве. Известно, что пропавшая среднего роста — 165 см, она плотного телосложения и имеет каштановые волосы. В день исчезновения была одета в коричневую куртку, чёрные брюки и чёрные кроссовки с белой подошвой.