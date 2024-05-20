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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Пропавшую белгородку ищут от Старого Оскола до Москвы

Пропавшую белгородку ищут от Старого Оскола до Москвы

20 мая 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит посодействовать в поиске женщины и сообщить информацию о её местонахождении. Белгородка пропала 17 мая.

С 17 мая 55-летнюю Наталья Тимофееву не могут найти. О её месте нахождения ничего неизвестно.

Женщину разыскивают сразу в двух городах: Старом Осколе и Москве. Известно, что пропавшая среднего роста — 165 см, она плотного телосложения и имеет каштановые волосы. В день исчезновения была одета в коричневую куртку, чёрные брюки и чёрные кроссовки с белой подошвой.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины или вы её где-то видели, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что в первый день выборов в Белгородской области пропала пенсионерка. 72-летнюю женщину ищут городе Старый Оскол и селе Глотово Грайворонского городского округа.

Ориентировка на пропавшую белгородкуОриентировка на пропавшую белгородку
Ориентировка на пропавшую белгородку
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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