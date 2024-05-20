Пропавшую белгородку ищут от Старого Оскола до Москвы

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
С 17 мая 55-летнюю Наталья Тимофееву не могут найти. О её месте нахождения ничего неизвестно.
Женщину разыскивают сразу в двух городах: Старом Осколе и Москве. Известно, что пропавшая среднего роста — 165 см, она плотного телосложения и имеет каштановые волосы. В день исчезновения была одета в коричневую куртку, чёрные брюки и чёрные кроссовки с белой подошвой.
Если вам что-то известно о местонахождении женщины или вы её где-то видели, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Отметим, что в первый день выборов в Белгородской области пропала пенсионерка. 72-летнюю женщину ищут городе Старый Оскол и селе Глотово Грайворонского городского округа.