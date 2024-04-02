За год в Белгородской области потерялись 2012 человек. Сколько из них нашли?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По информации ведомства, в 2023 году территориальные органы МВД России по Белгородской области на районном уровне зарегистрировали 2012 заявлений о безвестном исчезновении людей, из которых 12 до сих пор не нашли.
По сведениям регионального подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД, за этот же период зарегистрировали 74 сообщения о розыске несовершеннолетних. Их всех нашли.
При этом учёт о разысканных живых либо погибших гражданах в ведомстве не ведут. Правоохранители формируют только количественные сведения о пропавших без вести, без указания возраста.
Что касается данных за 2024 год, в УМВД сведения формируются ежеквартально. Поэтому пока данных о пропавших людях за текущий год нет.