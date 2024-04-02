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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Более двух тысяч человек терялись в Белгородской области за прошлый год

За год в Белгородской области потерялись 2012 человек. Сколько из них нашли?

2 апреля 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney

Более двух тысяч человек терялись в Белгородской области за прошлый год

Некоторых людей не нашли до сих пор. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, в 2023 году территориальные органы МВД России по Белгородской области на районном уровне зарегистрировали 2012 заявлений о безвестном исчезновении людей, из которых 12 до сих пор не нашли.

По сведениям регионального подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД, за этот же период зарегистрировали 74 сообщения о розыске несовершеннолетних. Их всех нашли.

При этом учёт о разысканных живых либо погибших гражданах в ведомстве не ведут. Правоохранители формируют только количественные сведения о пропавших без вести, без указания возраста.

Что касается данных за 2024 год, в УМВД сведения формируются ежеквартально. Поэтому пока данных о пропавших людях за текущий год нет.

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#Белгородская область#Розыск#Мвд#Несовершеннолетние#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Безвестное исчезновение
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