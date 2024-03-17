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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

«Лиза Алерт»

В первый день выборов в Белгородской области пропала пенсионерка

17 марта 2024, 08:03
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

Волонтёры просят помочь найти 72-летнюю белгородку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит посодействовать в поиске женщины и сообщить информацию о её местонахождении. Белгородка пропала 15 марта.

В Белгородской области с 15 марта не могут найти 72-летнюю Валентину Николаенко. Женщину разыскивают сразу в двух населённых пунктах: Старом Осколе и селе Глотово Грайворонского округа.

Женщина небольшого роста — 155 см. У неё седые волосы и серые глаза. В день исчезновения белгородка предположительно была одета в тёмно-синий пуховик или пальто. На голове у неё могла быть шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что в посёлке Прохоровка Белгородской области с 21 февраля не могли найти 84-летнего мужчину. 28 февраля стало известно о его гибели.

Пропавшая женщинаПропавшая женщина
Пропавшая женщина
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Пропал#Пропал человек#Александра Склярова
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