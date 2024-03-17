В первый день выборов в Белгородской области пропала пенсионерка

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгородской области с 15 марта не могут найти 72-летнюю Валентину Николаенко. Женщину разыскивают сразу в двух населённых пунктах: Старом Осколе и селе Глотово Грайворонского округа.
Женщина небольшого роста — 155 см. У неё седые волосы и серые глаза. В день исчезновения белгородка предположительно была одета в тёмно-синий пуховик или пальто. На голове у неё могла быть шапка.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Отметим, что в посёлке Прохоровка Белгородской области с 21 февраля не могли найти 84-летнего мужчину. 28 февраля стало известно о его гибели.