Из-за денег? Проживавшая в Белгородской области женщина ищет пропавших на СВО сыновей

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Бывшая жительница Белгородской области Лариса, которая проживает в Санкт-Петербурге, ищет своих сыновей, пропавших на Украине в ходе СВО. Однако другие её сыновья уверены, что она делает это из корыстных побуждений.
Мать шестерых детей обратилась в полицию с заявлением о том, что сразу двое её сыновей — участников спецоперации не выходят на связь. У женщины есть ещё четыре сына, но они считают, что мать на самом деле не ищет своих детей, ведь ранее она их бросила, а сейчас хочет, чтобы их признали погибшими в корыстных целях.
Как пишет издание, всего в СВО участвуют четыре её сына. Двое из них, 25-летний Евгений и 33-летний Денис, пропали в зоне СВО. Первый, как рассказывает женщина, погиб. По её словам, об этом ей сказали сослуживцы, а старший находится в плену и ему нужна медпомощь. Теперь многодетная мать добивается того, чтобы якобы пленного сына включили в список на обмен, а второго признали погибшим. Для этого нужно свидетельство о рождении, которого у петербурженки нет.
Также Лариса сообщила, что сослуживцы рассказали ей, что сын наступил на растяжку, а потом по тому месту ударил «Солнцепёк» — следовательно, тело не найти. С женщиной якобы связывались некие люди с Украины и утверждали, что он в плену, требуя платы, чтобы его отпустили.
«Женя числится пропавшим без вести. Сейчас я собираю документы для суда, чтобы мне выплату получить. Когда про Женю стало известно, мне позвонил Костя, второй мой сын, и сказал: „Мама, занимайся документами, чтобы выплату получить за Женьку“. Я говорю: „Костя, я не буду это делать“. А он: „Мать, Женьки нету больше““, — рассказала женщина редакции.
В этой ситуации многодетной матери бесплатно помогает юрист. Он же считает, что брать деньги с женщины неправильно.
Однако другой её сын Константин считает, что на самом деле Ларисе нужны только деньги.
«Ей нужны деньги, дети ей не нужны. Она никогда в жизни нам ничем не помогала», — утверждает молодой человек.
Такого же мнения придерживаются и другие родственники. В администрации белгородского села, где раньше жила Лариса, подтверждают, что дети росли сами по себе.
«Лариса мужей меняла каждый день. Мы её постоянно на комиссию вызывали, отчитывали. Детей не хотели изымать, потому что, как бы то ни было, родная мать детям всё равно ближе», — рассказали в администрации.
Более того, Константин в разговоре с журналистами ни разу не назвал Ларису матерью. Он утверждает, что другие дети её «ненавидят». Молодой человек ранее купил дом в Больших Липягах, а потом в Валуйках. Он разрешил матери пожить у него, когда собирался на СВО. По словам парня, мать на его участие в боевых действиях даже не отреагировала.
Адвокат Ларисы говорит, что о сложной ситуации в семье ему неизвестно. Однако он считает, что материнские чувства у женщины всё-такие есть.