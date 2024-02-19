Из-за денег? Проживавшая в Белгородской области женщина ищет пропавших на СВО сыновей

Как пишет издание, всего в СВО участвуют четыре её сына. Двое из них, 25-летний Евгений и 33-летний Денис, пропали в зоне СВО. Первый, как рассказывает женщина, погиб. По её словам, об этом ей сказали сослуживцы, а старший находится в плену и ему нужна медпомощь. Теперь многодетная мать добивается того, чтобы якобы пленного сына включили в список на обмен, а второго признали погибшим. Для этого нужно свидетельство о рождении, которого у петербурженки нет.