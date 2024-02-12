Работавший в Белгороде курянин пошёл на СВО, потерял ногу и стал учителем

Жил Евгений в Курске и учился в том лицее, где сейчас работает. В 19 лет он пошёл в армию, затем после срочки стал контрактником. Был снайпером, механиком и радиотелеграфистом спутниковой станции. В 2022 году вернулся домой. Работал в своё время в Бангладеше, а в сентябре 2022 года получил повестку по мобилизации.