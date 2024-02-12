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Posted Вчера, 15:20

Published Вчера, 15:20

Modified Вчера, 15:22

Updated Вчера, 15:22

Боец

Работавший в Белгороде курянин пошёл на СВО, потерял ногу и стал учителем

12 февраля 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Боец

Бывший участник СВО из Курска рассказал о том, как стал преподавать в школе

Евгений Акульшин попал в зону СВО в 2022 году по частичной мобилизации, получил серьёзное ранение и потерял ногу. Год назад курянин не представлял, что может стать учителем, но теперь преподаёт в лицее. Историю мужчины рассказали «Курские известия».

Курянин Евгений Акульшин — бывший участник СВО. Теперь он привыкает к мирной жизни и работает учителем в курском лицее. То, что он станет педагогом, год назад мужчина и не мог представить. Однако бойцу пришлось преодолеть нелёгкий путь.

Жил Евгений в Курске и учился в том лицее, где сейчас работает. В 19 лет он пошёл в армию, затем после срочки стал контрактником. Был снайпером, механиком и радиотелеграфистом спутниковой станции. В 2022 году вернулся домой. Работал в своё время в Бангладеше, а в сентябре 2022 года получил повестку по мобилизации.

На тот момент мужчина работал в Белгороде. Он собрался с мыслями и отправился в родной Курск. По его словам, в зону СВО он отправился из-за детей — хотел быть для них примером.

Сначала Евгения отправили в Белгородскую область. Затем его и сослуживцев отправили на передовую. Ранение мужчина получил спустя десять дней после прибытия. Он наступил на мину. Путь до больницы занял три часа. В конце октября курянина перевезли в Москву. Он мог потерять не только ногу, но и глаза, однако их удалось спасти.

В начале 2023 года бойцу сделали протез. 23 февраля мужчина уехал из госпиталя домой. Также Евгений рассказал, что для него особо ничего не изменилось.

«По большому счёту, я разницы не ощущаю между тем временем, когда нога у меня была, и тем, когда её не стало. Быть слепым или глухим хуже, чем остаться без ног или рук. Пробыв четыре дня слепым, я понял, что страшнее этого ничего нет», — рассказал он редакции.

А ещё курянину вручили медаль «За отвагу». С её получением, как и с выплатами, возникли сложности, но проблемы уже решились. После всего этого Евгений решил вернуться в школу в качестве учителя.

По его словам, ему было тяжело сидеть дома, поэтому он отправился работать. Преподаёт бывший военнослужащий ОБЖ. Параллельно он возглавляет юнармейский отряд им. кавалера ордена Славы трёх степеней Беседина.

Евгений добавил, что раньше не хотел возвращаться в зону спецоперации, однако в последнее время ловит себя на мысли, что ему хочется обратно.

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#Белгородская область#Курская область#Боец#Учитель#Черноземье#Наталья Корявых#СВО
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