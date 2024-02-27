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«Лиза Алерт»

Под Белгородом неделю не могут найти 84-летнего мужчину

27 февраля 2024, 06:51
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Белгородской области пропал пенсионер

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит посодействовать в поиске мужчины и сообщить информацию о его местонахождении. Белгородец пропал в Прохоровке 21 февраля.

В посёлке Прохоровка Белгородской области с 21 февраля не могут найти 84-летнего Виктора Шеплякова.

Мужчина нормального телосложения, рост — 168 см. У него короткие седые волосы.

В день исчезновения белгородец был одет в чёрную куртку с капюшоном, сине-чёрную рубашку в клетку, чёрные футболку, брюки, сапоги на молнии, вязаную шапку и перчатки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Также в регионе с 16 февраля не могут найти Игоря Карапузова 1966 года рождения. Известно, что он носит бороду и хромает.

С 15 февраля в Дальней Игуменке не могли найти 76-летнего мужчину, который вышел из дома, но так и не вернулся. 23 февраля поисковый отряд сообщил о смерти пропавшего пенсионера.

Пропавший мужчинаПропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Полиция разыскивает хромого мужчину с бородой
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#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Прохоровка#Пропал#Белгород#Александра Склярова
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