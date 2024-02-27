Под Белгородом неделю не могут найти 84-летнего мужчину

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
В посёлке Прохоровка Белгородской области с 21 февраля не могут найти 84-летнего Виктора Шеплякова.
Мужчина нормального телосложения, рост — 168 см. У него короткие седые волосы.
В день исчезновения белгородец был одет в чёрную куртку с капюшоном, сине-чёрную рубашку в клетку, чёрные футболку, брюки, сапоги на молнии, вязаную шапку и перчатки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Также в регионе с 16 февраля не могут найти Игоря Карапузова 1966 года рождения. Известно, что он носит бороду и хромает.
С 15 февраля в Дальней Игуменке не могли найти 76-летнего мужчину, который вышел из дома, но так и не вернулся. 23 февраля поисковый отряд сообщил о смерти пропавшего пенсионера.