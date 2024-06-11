В Белгороде почти неделю ищут мужчину с тёмным пакетом

Рост белгородца — 190 см, телосложение худощавое. У мужчины русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю футболку, синие джинсы, на ногах были синие с белыми полосками кроссовки. С собой у белгородца был тёмный пакет.