В Белгороде почти неделю ищут мужчину с тёмным пакетом

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В Белгороде пропал 46-летний Руслан Вербицкий. На связь он перестал выходить с 6 июня: мужчина ушёл из дома и не вернулся.
Рост белгородца — 190 см, телосложение худощавое. У мужчины русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю футболку, синие джинсы, на ногах были синие с белыми полосками кроссовки. С собой у белгородца был тёмный пакет.
Если вы видели или знаете, где может находиться мужчина, сообщите отряду «Лиза Алерт».
Ранее волонтёры сообщили о завершении поисков жительницы приграничья, которая перестала выходить на связь с декабря 2023 года. Её нашли погибшей.