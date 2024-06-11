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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

«Лиза Алерт»

В Белгороде почти неделю ищут мужчину с тёмным пакетом

11 июня 2024, 07:02
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего белгородца

Местонахождение 46-летнего мужчины неизвестно с 6 июня. Ориентировку на пропавшего публикует «Лиза Алерт».

В Белгороде пропал 46-летний Руслан Вербицкий. На связь он перестал выходить с 6 июня: мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Рост белгородца — 190 см, телосложение худощавое. У мужчины русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю футболку, синие джинсы, на ногах были синие с белыми полосками кроссовки. С собой у белгородца был тёмный пакет.

Если вы видели или знаете, где может находиться мужчина, сообщите отряду «Лиза Алерт».

Ранее волонтёры сообщили о завершении поисков жительницы приграничья, которая перестала выходить на связь с декабря 2023 года. Её нашли погибшей.

Ориентировка на пропавшего белгородцаОриентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Под Белгородом с конца апреля не могут найти седого мужчину с татуировкой на плече
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Поиск#Белгород#Пропал человек
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