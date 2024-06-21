В Белгороде несколько дней не могут найти мужчину в спортивных штанах

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Белгороде с 17 июня не могут найти 37-летнего Андрея Фуникова. Мужчина может находиться в Белгороде, Белгородском и любом другом районе Белгородской области.
Мужчина плотного телосложения, рост — 183 см. У него короткие чёрные волосы, глаза — голубые. В день исчезновения белгородец был одет в тёмную футболку, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Отметим, что в этом месяце также искали двух пожилых людей, однако их уже нашли — они живы.