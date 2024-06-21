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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Волонтёры просят белгородцев помочь найти пропавшего мужчину

В Белгороде несколько дней не могут найти мужчину в спортивных штанах

21 июня 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney

Волонтёры просят белгородцев помочь найти пропавшего мужчину

Местонахождение жителя Белгорода неизвестно с 17 июня. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде с 17 июня не могут найти 37-летнего Андрея Фуникова. Мужчина может находиться в Белгороде, Белгородском и любом другом районе Белгородской области.

Мужчина плотного телосложения, рост — 183 см. У него короткие чёрные волосы, глаза — голубые. В день исчезновения белгородец был одет в тёмную футболку, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Отметим, что в этом месяце также искали двух пожилых людей, однако их уже нашли — они живы.

Пропавший в Белгороде мужчинаПропавший в Белгороде мужчина
Пропавший в Белгороде мужчина
Фото: «Лиза Алерт»
Пропал 61-летний белгородец в синей рубашке в клетку и коричневых спортивных штанах
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек
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