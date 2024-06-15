Пропал 61-летний белгородец в синей рубашке в клетку и коричневых спортивных штанах

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Сегодня стало известно о пропаже одного из жителей Белгородской области — Сергеева Юрия Алексеевича. Мужчине 60 лет, рост 170. Он носит бороду, волосы тёмные с проседью, глаза карие. Предположительно белгородец был одет в тёмно-синюю рубашку в клетку и коричневые спортивные штаны. Проживал в Строителе.
В случае обладания какой-либо информацией о пропавшем, звонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или 112.
Также «ЛизаАлерт» разместили в своих соцсетях информацию о пропавшей в начале июня Белоусовой Татьяны, женщине 61 год. Волосы седые, глаза светлые, проживала в Белгороде.