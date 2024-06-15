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Пропал человек

Пропал 61-летний белгородец в синей рубашке в клетку и коричневых спортивных штанах

15 июня 2024, 18:30
Фото: Kandinsky
Пропал человек
Пропал житель Строителя 60 лет. Приметы: носит бороду, одет в коричневые штаны и синюю рубашку в клетку. Глаза карие, волосы тёмные и с проседью Зовут Юрий Сергеев. О местоположении ничего неизвестно с 14 июня.

Сегодня стало известно о пропаже одного из жителей Белгородской области — Сергеева Юрия Алексеевича. Мужчине 60 лет, рост 170. Он носит бороду, волосы тёмные с проседью, глаза карие. Предположительно белгородец был одет в тёмно-синюю рубашку в клетку и коричневые спортивные штаны. Проживал в Строителе.

В случае обладания какой-либо информацией о пропавшем, звонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или 112.

Пропавший мужчинаПропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: «ЛизаАлерт»

Также «ЛизаАлерт» разместили в своих соцсетях информацию о пропавшей в начале июня Белоусовой Татьяны, женщине 61 год. Волосы седые, глаза светлые, проживала в Белгороде.

В начале июня пропала 61-летняя белгородка с седыми волосами и светлыми глазами
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