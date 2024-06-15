Пропал 61-летний белгородец в синей рубашке в клетку и коричневых спортивных штанах

Сегодня стало известно о пропаже одного из жителей Белгородской области — Сергеева Юрия Алексеевича. Мужчине 60 лет, рост 170. Он носит бороду, волосы тёмные с проседью, глаза карие. Предположительно белгородец был одет в тёмно-синюю рубашку в клетку и коричневые спортивные штаны. Проживал в Строителе.