Стало известно, кого Демидов назначил своим полпредом в горсовете

Напомним, что чиновница стала замглавы около недели назад. Она родилась в Харьковской области. Там же получила два высших образования по русскому языку и литературе и украинскому языку и литературе. В 2017-м окончила аспирантуру в НИУ «БелГУ» по направлению «Образование и педагогические науки».