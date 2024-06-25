Стало известно, кого Демидов назначил своим полпредом в горсовете

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Полномочным представителем главы администрации Белгорода в городском совете стала заместитель главы города по социальной политике и образованию Инна Тяпугина.
В 2022 году полпредом назначали заммэра по соцполитике и образованию Сергея Андреева.
Напомним, что чиновница стала замглавы около недели назад. Она родилась в Харьковской области. Там же получила два высших образования по русскому языку и литературе и украинскому языку и литературе. В 2017-м окончила аспирантуру в НИУ «БелГУ» по направлению «Образование и педагогические науки».
С 1993 по 2005 год работала учителем русского языка и литературы и заместителем директора, в 2005-м стала директором оздоровительного лагеря в Белгороде, в 2012-м — директором Дворца детского творчества Белгородской области. В 2018 году Тяпугина стала директором школы «Алгоритм успеха».