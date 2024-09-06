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Белгородский горсовет

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Стало известно, кого Демидов назначил своим полпредом в горсовете
25 июня, 10:39
2023
Белгородский горсовет поддержал уход одного из депутатов
11 августа 2023, 11:48
Белгородский горсовет увеличит плату за общежития
Речь идёт об общежитиях БГТУ им. В. Г. Шухова. На балансе университета их шесть. Предложение озвучил заместитель главы администрации Белгорода Игорь Григоренко.
15 июня 2023, 16:08
Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
15 июня 2023, 13:51
В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
26 апреля 2023, 06:50
2022
Четыре депутата горсовета Белгорода занесены в базу должников судебных приставов
7 июля 2022, 11:00

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