Дожди, грозы и сильный ветер останутся в Белгородской области ещё на день

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Во вторник, 26 июня, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до +9…+14 °С, преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Утром и днём в отдельных районах пройдут дожди, местами — с грозами. При этом потеплеет до +21…+26 °С. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
В Белгороде столбик термометра ближайшей ночью опустится до +13 °С, без осадков. Днём во вторник возможен небольшой дождь при +24 °С.
В среду и четверг, 27 и 28 июня, осадков в Белгороде пока не ожидается. А вот выходные, по прогнозу Гидрометцентра, в столице региона будут дождливыми и жаркими — температура поднимется до +29 °С.