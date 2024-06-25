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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Гроза

Дожди, грозы и сильный ветер останутся в Белгородской области ещё на день

25 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

Непогода задержится в Белгородской области

Грозы и дожди ожидаются днём 26 июня. Местами порывы ветра составят 15-17 м/с. Столбик термометра не поднимется +26 °С, рассказали в региональном МЧС.
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Погода

Во вторник, 26 июня, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до +9…+14 °С, преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Утром и днём в отдельных районах пройдут дожди, местами — с грозами. При этом потеплеет до +21…+26 °С. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В Белгороде столбик термометра ближайшей ночью опустится до +13 °С, без осадков. Днём во вторник возможен небольшой дождь при +24 °С.

В среду и четверг, 27 и 28 июня, осадков в Белгороде пока не ожидается. А вот выходные, по прогнозу Гидрометцентра, в столице региона будут дождливыми и жаркими — температура поднимется до +29 °С.

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