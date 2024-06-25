Более 500 человек покинули постоянно обстреливаемое село под Белгородом

Напомним, недавно белгородка пожаловалась на организацию перевозки жителей Щетиновки в пункты временного размещения. На это обращение во время своего прямого эфира ответил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация в Щетиновке напряжённая: много разрушений и постоянные обстрелы.