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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Последствия обстрела, фото тематическое

Более 500 человек покинули постоянно обстреливаемое село под Белгородом

25 июня 2024, 08:22
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Из белгородской Щетиновки выехали 550 человек

В фонде «Святое Белогорье против детского рака» рассказали о количестве и помощи пострадавшим жителям села Щетиновка в Белгородской области. Ранее населённый пункт неоднократно попадал под обстрел.

С 14 мая администрация начала эвакуацию жителей Щетиновки в более безопасные места. Из зоны постоянных обстрелов уехали 550 человек. Им активно помогает фонд «Святое Белогорье против детского рака».

Сейчас идёт выдача гуманитарных наборов — продуктов и средств бытовой химии.

Напомним, недавно белгородка пожаловалась на организацию перевозки жителей Щетиновки в пункты временного размещения. На это обращение во время своего прямого эфира ответил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация в Щетиновке напряжённая: много разрушений и постоянные обстрелы.

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