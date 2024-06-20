bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Вечером ВСУ обстреляли два белгородских поселения

Повреждены дома, сгорело авто: что известно об атаке на белгородские поселения?

20 июня 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney

Вечером ВСУ обстреляли два белгородских поселения

Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Шебекинского округа. Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 20 июня, ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Ржевка в результате обстрела повреждены два частных дома: в них выбиты окна и посечены кровли. Хутор Панков атаковал дрон-камикадзе, из-за чего полностью сгорел двигавшийся по дороге автомобиль.

На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Точная информация о последствиях ещё уточняется.

Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
За сутки при обстрелах ВСУ пострадали пять белгородцев. Что известно?Мирного жителя ранило в приграничье в результате обстрела ВСУ, повреждено шесть домовСколько юных белгородцев лишились нормальной жизни из-за обстрелов ВСУ?
#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь
Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 13:47
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией
Сегодня, 15:03
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли
Сегодня, 13:09