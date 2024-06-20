Повреждены дома, сгорело авто: что известно об атаке на белгородские поселения?

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Сегодня, 20 июня, ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в селе Ржевка в результате обстрела повреждены два частных дома: в них выбиты окна и посечены кровли. Хутор Панков атаковал дрон-камикадзе, из-за чего полностью сгорел двигавшийся по дороге автомобиль.
На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Точная информация о последствиях ещё уточняется.