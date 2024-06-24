Владелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕС

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Роман Троценко — российский предприниматель, владеет холдингом «Новапорт». Как стало известно из официального сообщения в журнале Евросоюза, Троценко и его холдинг попали под новые санкции ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны союза и заморозку имеющихся там активов.
Аэропорт Белгорода принадлежит «Новапорту» с 2020 года. Компания выкупила его у главы «Агро-Белогорья» Владимира Зотова.
В марте 2022 года в санкционные списки ЕС вошли ещё два бизнесмена, имеющие активы в Белгородской области — Алишер Усманов и Алексей Мордашов.
В феврале 2023 года в 13-й пакет санкций внесли губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого под санкции попал экс-губернатор и бывший сенатор Совфеда Евгений Савченко.
Ещё раньше в санкционные списки включили нескольких депутатов Госдумы, в том числе Наталью Полуянову и Никиту Румянцева.