Владелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕС

Роман Троценко — российский предприниматель, владеет холдингом «Новапорт». Как стало известно из официального сообщения в журнале Евросоюза, Троценко и его холдинг попали под новые санкции ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны союза и заморозку имеющихся там активов.