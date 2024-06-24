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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

Роман Троценко

Владелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕС

24 июня 2024, 12:37
Фото: Андрей Любимов / РБК
Роман Троценко
В санкционный список Европейского Союза попал Роман Троценко, владеющий аэропортами в Белгороде и Воронеже, пишет «Абирег».

Роман Троценко — российский предприниматель, владеет холдингом «Новапорт». Как стало известно из официального сообщения в журнале Евросоюза, Троценко и его холдинг попали под новые санкции ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны союза и заморозку имеющихся там активов.

Аэропорт Белгорода принадлежит «Новапорту» с 2020 года. Компания выкупила его у главы «Агро-Белогорья» Владимира Зотова.

В марте 2022 года в санкционные списки ЕС вошли ещё два бизнесмена, имеющие активы в Белгородской области — Алишер Усманов и Алексей Мордашов.

В феврале 2023 года в 13-й пакет санкций внесли губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого под санкции попал экс-губернатор и бывший сенатор Совфеда Евгений Савченко.

Ещё раньше в санкционные списки включили нескольких депутатов Госдумы, в том числе Наталью Полуянову и Никиту Румянцева.

Губернатор Белгородской области попал под санкции ЕС
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#Валерия Колесникова#Экономика#Аэропорт#Евгений Савченко#Санкции#Белгород#Вячеслав Гладков#Алексей Мордашов#Алишер Усманов#Ес#Роман Троценко#Новапорт
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