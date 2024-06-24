bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Дождь

Дожди с грозами вновь обрушатся на Белгородскую область

24 июня 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

Жара ненадолго отступит из Белгородской области

Осадки возможны и ночью, и днём. При этом столбик термометра не поднимется выше +25 °С. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области во вторник, 25 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от +11 °С до +16 °С. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 м/с.

Днём жарко не будет: столбик термометра остановится на отметке до +20 °С до +25 °С. Ожидается дождь, в отдельных районах — с грозами. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В Белгороде завтра тоже будет дождливо. Осадки пройдут ночью при +16 °С и днём при +22 °С.

В течение недели температура воздуха в Белгороде не поднимется выше +29, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. Небольшие дожди в среду и субботу, 26 и 29 июня.

«Динамика низкая». Не везде в Белгородской области справились с последствиями урагана
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновники попросили белгородку приехать из Коми и починить сорванную ветром крышуУраган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домовСтихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ
Сегодня, 13:41
«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
Сегодня, 08:07
«Вот, кого бомбит НАТО»: экс-офицер армии США увидел обстрел Белгорода своими глазами
Сегодня, 10:03
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Сегодня, 11:52
Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля
Сегодня, 13:17
Несладкие подарки: в кондитерском магазине «Славянка» появились бронежилеты
Сегодня, 14:43