Дожди с грозами вновь обрушатся на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области во вторник, 25 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от +11 °С до +16 °С. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 м/с.
Днём жарко не будет: столбик термометра остановится на отметке до +20 °С до +25 °С. Ожидается дождь, в отдельных районах — с грозами. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде завтра тоже будет дождливо. Осадки пройдут ночью при +16 °С и днём при +22 °С.
В течение недели температура воздуха в Белгороде не поднимется выше +29, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. Небольшие дожди в среду и субботу, 26 и 29 июня.