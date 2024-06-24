А в приграничье будут? Белгородские власти обсудили порядок работы сезонных ярмарок

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как отметил губернатор, там, где безопасно, сезонные ярмарки должны быть. Но это не коммерческие ярмарки, которые были всегда, а бесплатные места в населённом пункте, где присутствуют все фермеры, участники социального контракта, которые, например, занимаются овощеводством.
Все списки есть. Они обязаны быть (участники социального контракта — прим.ред.). Мы договаривались, что должны быть крупные производители. Тяжело с мясом, потому что в такую жару торговать им нельзя. Вся остальная продукция должна быть на ярмарке. Но ни за уборку, ни за место люди не платят. Ассортимент и цены контролирует минсельхоз.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что в приграничных территориях нельзя создавать скопление людей. К примеру, в Белгороде нужно распределить поставщиков продукции или производителей по существующим площадкам равномерно или предоставить им дополнительные места.
Нужно также пытаться договориться со сторонними производителями из других регионов. Нам нужна качественная и дешёвая продукция для жителей. На ярмарки ходят жители с низким уровнем дохода.
Вячеслав Гладков