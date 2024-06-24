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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

В Белгороде и районах начнут работать сезонные ярмарки

А в приграничье будут? Белгородские власти обсудили порядок работы сезонных ярмарок

24 июня 2024, 08:59
Фото: 1MI

В Белгороде и районах начнут работать сезонные ярмарки

В ходе оперсовещения глава региона Вячеслав Гладков дал поручения по поводу работы сезонных ярмарок в Белгородской области. Они заработают, в том числе, и в областном центре.

Как отметил губернатор, там, где безопасно, сезонные ярмарки должны быть. Но это не коммерческие ярмарки, которые были всегда, а бесплатные места в населённом пункте, где присутствуют все фермеры, участники социального контракта, которые, например, занимаются овощеводством.

Все списки есть. Они обязаны быть (участники социального контракта — прим.ред.). Мы договаривались, что должны быть крупные производители. Тяжело с мясом, потому что в такую жару торговать им нельзя. Вся остальная продукция должна быть на ярмарке. Но ни за уборку, ни за место люди не платят. Ассортимент и цены контролирует минсельхоз.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что в приграничных территориях нельзя создавать скопление людей. К примеру, в Белгороде нужно распределить поставщиков продукции или производителей по существующим площадкам равномерно или предоставить им дополнительные места.

Нужно также пытаться договориться со сторонними производителями из других регионов. Нам нужна качественная и дешёвая продукция для жителей. На ярмарки ходят жители с низким уровнем дохода.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Безопасность#Продукция#Фермеры#Минсельхоз#Белгород#Ярмарки#Качество продукции#Социальный контракт#Приграничные территории
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