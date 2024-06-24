А в приграничье будут? Белгородские власти обсудили порядок работы сезонных ярмарок

Как отметил губернатор, там, где безопасно, сезонные ярмарки должны быть. Но это не коммерческие ярмарки, которые были всегда, а бесплатные места в населённом пункте, где присутствуют все фермеры, участники социального контракта, которые, например, занимаются овощеводством.