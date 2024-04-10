Будут ли в Белгороде снова проводить ярмарки по субботам?

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Белгородцы интересуются, планируется ли в этом году проводить ярмарку на улице Королёва в областном центре.
На вопрос ответила горадминистрация: «С учётом сложившейся обстановки и во избежание массового скопления граждан принято решение об отмене проведения ярмарки».
Напомним, что фермерские ярмарки на Харьковской городе по улице Королёва не проводили с начала 2024 года. Ранее сообщалось, что дальнейшие решения по поводу ярмарок будут принимать исходя из оперативной обстановки.