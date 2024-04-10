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Published Сегодня, 06:35

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Ярмарка

Будут ли в Белгороде снова проводить ярмарки по субботам?

10 апреля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Ярмарка

В мэрии рассказали, планируется ли в Белгороде проводить ярмарки

Ярмарки в Белгороде не проводили с января 2024 года. Стоит ли ожидать возобновления их работы, ответили в горадминистрации.

Белгородцы интересуются, планируется ли в этом году проводить ярмарку на улице Королёва в областном центре.

На вопрос ответила горадминистрация: «С учётом сложившейся обстановки и во избежание массового скопления граждан принято решение об отмене проведения ярмарки».

Напомним, что фермерские ярмарки на Харьковской городе по улице Королёва не проводили с начала 2024 года. Ранее сообщалось, что дальнейшие решения по поводу ярмарок будут принимать исходя из оперативной обстановки.

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#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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