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Published Сегодня, 10:43

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Ярмарка

Будет ли ярмарка в Белгороде в эту субботу? Отвечает мэр Валентин Демидов

1 февраля 2024, 10:43
Фото: 1MI
Ярмарка

Мэр Демидов ответил на вопрос белгородцев о проведении ярмарки

Вопрос о проведении субботних ярмарок обсудили во время прямого эфира главы горадминистрации Валентина Демидова. Мэр сообщил, что вновь превращать улицу Королёва в большую торговую площадку пока не планируется.

Валентина Демидова спросили, когда планируют возобновить субботние ярмарки на улице Королёва в Белгороде.

Мэр сообщил, что на предстоящих выходных проводить ярмарку не планируется. Также Демидов отметил, что о сроках их возобновления говорить пока рано.

Понятно, что ярмарка была популярна. Всегда собиралось большое количество горожан. Но на сегодня мы исходим из оперативной обстановки. Пока она не позволяет проводить подобные мероприятия. Надеюсь, что ситуация будет меняться и мы сможем проводить ярмарки. Обязательно об этом сообщим.
Валентин Демидов

Напомним, что фермерских ярмарок не было с начала 2024 года.

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#Город#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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