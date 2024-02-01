Будет ли ярмарка в Белгороде в эту субботу? Отвечает мэр Валентин Демидов

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Валентина Демидова спросили, когда планируют возобновить субботние ярмарки на улице Королёва в Белгороде.
Мэр сообщил, что на предстоящих выходных проводить ярмарку не планируется. Также Демидов отметил, что о сроках их возобновления говорить пока рано.
Понятно, что ярмарка была популярна. Всегда собиралось большое количество горожан. Но на сегодня мы исходим из оперативной обстановки. Пока она не позволяет проводить подобные мероприятия. Надеюсь, что ситуация будет меняться и мы сможем проводить ярмарки. Обязательно об этом сообщим.
Валентин Демидов
Напомним, что фермерских ярмарок не было с начала 2024 года.