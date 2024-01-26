Обстановка не улучшилась: субботнюю ярмарку в Белгороде вновь отменили

В Белгороде вновь отменили фермерскую ярмарку

В четвёртый раз в Белгороде отменяют проведение фермерской ярмарки из-за неспокойной оперативной обстановки. Мероприятие не состоится в эту субботу, 27 января. Ограничивать движение транспорта на Харгоре не будут.