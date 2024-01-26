Обстановка не улучшилась: субботнюю ярмарку в Белгороде вновь отменили

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В субботу, 27 января, на Харьковской горе по улице Королёва в Белгороде вновь не состоится фермерская ярмарка. Её отменили из-за неспокойной оперативной обстановки.
Соответственно, на Харгоре не будут ограничивать движение общественного и личного транспорта. Автобусы продолжат курсировать по расписанию субботы.
В мэрии отметили, что дальнейшие решения по поводу работы ярмарки примут исходя из оперативной обстановки.
Напомним, что фермерских ярмарок в Белгороде не было с начала января. Их проведение отменяли 6, 13 и 20 января.