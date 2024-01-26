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Ярмарка

Обстановка не улучшилась: субботнюю ярмарку в Белгороде вновь отменили

26 января 2024, 09:17
Фото: 1MI
Ярмарка

В Белгороде вновь отменили фермерскую ярмарку

В четвёртый раз в Белгороде отменяют проведение фермерской ярмарки из-за неспокойной оперативной обстановки. Мероприятие не состоится в эту субботу, 27 января. Ограничивать движение транспорта на Харгоре не будут.

В субботу, 27 января, на Харьковской горе по улице Королёва в Белгороде вновь не состоится фермерская ярмарка. Её отменили из-за неспокойной оперативной обстановки.

Соответственно, на Харгоре не будут ограничивать движение общественного и личного транспорта. Автобусы продолжат курсировать по расписанию субботы.

В мэрии отметили, что дальнейшие решения по поводу работы ярмарки примут исходя из оперативной обстановки.

Напомним, что фермерских ярмарок в Белгороде не было с начала января. Их проведение отменяли 6, 13 и 20 января.

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#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Отмена#Белгород#Александра Склярова
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