Пройдут ли летом и осенью ярмарки в Белгородской области? Ответ правительства

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, в котором ответил на «главный вопрос к губернатору» — пройдут ли в эти лето и осень традиционные ярмарки в Белгородской области?
По его словам, с\х ярмарки смогут провести в тех муниципалитетах региона, где это позволит оперативная обстановка. Что касается приграничных районов, то на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области в понедельник, 24 июня, данный вопрос обсудят:
«Самый сложный вопрос. Но мы обязательно найдём решение, которое позволит нам доставить дешёвую и вкусную продукцию на столы жителей Белгородской области, но не создавая дополнительной угрозы для всех и продавцов, и покупателей».
Ярмарки в Белгороде не проводятся уже с января этого года из-за начавшихся массовых обстрелов города. Несколько мероприятий подряд отменяли и переносили из-за проблемы обеспечения полной безопасности. В апреле вопрос об их проведении задали снова, однако ответ правительства оставался тогда всё таким же. Ради безопасности людей — нет.