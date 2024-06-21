Пройдут ли летом и осенью ярмарки в Белгородской области? Ответ правительства

Гладков заявил, что возможность проведения с/ярмарок в регионе всё же есть

Вячеслав Гладков рассказал, что с/х ярмарки в этом году смогут провести только при безопасной оперативной обстановке, однако в приграничных районах также постараются организовать мероприятия. В понедельник на оперсовещании правительства обсудят вопрос об этом, т. к. выход из ситуации уже ищут.

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