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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Ярмарка

Пройдут ли летом и осенью ярмарки в Белгородской области? Ответ правительства

21 июня 2024, 17:35
Фото: Kandinsky
Ярмарка

Гладков заявил, что возможность проведения с/ярмарок в регионе всё же есть

Вячеслав Гладков рассказал, что с/х ярмарки в этом году смогут провести только при безопасной оперативной обстановке, однако в приграничных районах также постараются организовать мероприятия. В понедельник на оперсовещании правительства обсудят вопрос об этом, т. к. выход из ситуации уже ищут.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, в котором ответил на «главный вопрос к губернатору» — пройдут ли в эти лето и осень традиционные ярмарки в Белгородской области?

По его словам, с\х ярмарки смогут провести в тех муниципалитетах региона, где это позволит оперативная обстановка. Что касается приграничных районов, то на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области в понедельник, 24 июня, данный вопрос обсудят:

«Самый сложный вопрос. Но мы обязательно найдём решение, которое позволит нам доставить дешёвую и вкусную продукцию на столы жителей Белгородской области, но не создавая дополнительной угрозы для всех и продавцов, и покупателей».

Ярмарки в Белгороде не проводятся уже с января этого года из-за начавшихся массовых обстрелов города. Несколько мероприятий подряд отменяли и переносили из-за проблемы обеспечения полной безопасности. В апреле вопрос об их проведении задали снова, однако ответ правительства оставался тогда всё таким же. Ради безопасности людей — нет.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Продукция#Новости Белгорода#Белгород#Приграничные районы#Ярмарки#Покупатели#Приграничье
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