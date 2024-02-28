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Published Сегодня, 07:06

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Цветы

Будет ли в Белгороде традиционная цветочная ярмарка к 8 Марта? Отвечает мэрия

28 февраля 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Цветы

Белгородцы задали вопрос о проведении цветочной ярмарки к праздникам

Соответствующую тему подняла белгородка в Сети. Ранее ярмарки проводили на 81 точке города. Изменится ли что-то в этом году, рассказывает администрация Белгорода.

К властям с вопросом о ярмарках к 8 Марта обратилась местная жительница. На обращение обратила внимание мэрия.

Представители городской администрации напомнили, что ярмарка в преддверии празднования Международного женского дня ранее проводилась на 81 локации, в местах интенсивного пешеходного трафика.

Однако в текущем году из-за неспокойной обстановки и во избежание массового скопления людей, а также в целях безопасности покупателей и продавцов ярмарку проводить не будут.

Отметим, что с начала 2024 года в Белгороде также не проводились фермерские ярмарки. Ранее их организовывали по субботам на улице Королёва.

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#Город#8 марта#Ярмарка#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Алина Харина#Цветочная ярмарка
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