Будет ли в Белгороде традиционная цветочная ярмарка к 8 Марта? Отвечает мэрия

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
К властям с вопросом о ярмарках к 8 Марта обратилась местная жительница. На обращение обратила внимание мэрия.
Представители городской администрации напомнили, что ярмарка в преддверии празднования Международного женского дня ранее проводилась на 81 локации, в местах интенсивного пешеходного трафика.
Однако в текущем году из-за неспокойной обстановки и во избежание массового скопления людей, а также в целях безопасности покупателей и продавцов ярмарку проводить не будут.
Отметим, что с начала 2024 года в Белгороде также не проводились фермерские ярмарки. Ранее их организовывали по субботам на улице Королёва.