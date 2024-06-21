С начала года 10 белгородцев полностью сменили имя, фамилию и отчество

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
С начала 2024 года 354 женщины и 85 мужчин обратились в отделения ЗАГСа Белгородской области, чтобы изменить свои имена. Наибольшее количество обращений зафиксировали среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а среди женщин — от 40 до 49 лет.
Отмечено также, что трое мужчин на момент обращения были старше 50 лет, а 12 женщин — старше 60 лет. Чаще всего жители Белгорода меняли фамилию — таких случаев было 342. Ещё 29 человек изменили фамилию и отчество, 20 — только имя, а 10 — фамилию, имя и отчество одновременно.