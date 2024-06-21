С начала года 10 белгородцев полностью сменили имя, фамилию и отчество

Отмечено также, что трое мужчин на момент обращения были старше 50 лет, а 12 женщин — старше 60 лет. Чаще всего жители Белгорода меняли фамилию — таких случаев было 342. Ещё 29 человек изменили фамилию и отчество, 20 — только имя, а 10 — фамилию, имя и отчество одновременно.