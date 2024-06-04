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Санкт-Петербруг

Петербурженка ради мужа поменяла Северную столицу на белгородское село Засосна

4 июня 2024, 08:10
Фото: 1MI
Санкт-Петербруг

В белгородском ЗАГСе рассказали историю о паре из Санкт-Петербурга

Такое решение коренная жительница Северной столицы приняла после мобилизации мужа. Старшую дочь приняли в школе села Засосна Красногвардейского района, а в мае у пары родился второй ребёнок, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Коренная жительница Санкт-Петербурга Юлия поменяла Северную столицу на белгородское село Засосна. В Красногвардейский район женщина переехала с дочерью Павлой.

Такое решение петербурженка приняла после того, как её мужа Александра мобилизовали в сентябре 2022 года. Юлия говорит, что хотела поддержать супруга.

Старшая дочь Павла уже окончила первый класс Засосенской средней школы. 24 мая 2024 года у Александра и Юлии родилась вторая дочь — Ангелина.

«Несмотря на выпавшие испытания, белгородцы остаются самыми душевными и добрыми, открытыми, доброжелательными, готовыми прийти на помощь!» — поделилась наблюдениями петербурженка и пожелала Белгородской области процветания и мирного неба.

Добавим, что жительницы других регионов РФ после начала СВО нередко приезжали в Белгородскую область, чтобы сыграть свадьбу с любимыми мужчинами. Речь идёт о тех, чьи возлюбленные отправились на СВО. Так, свадьбы в Белгородской области сыграли пары из Хабаровска, Бурятии и Тывы.

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#Общество#Белгородская область#Красногвардейский район#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Переезд#Белгород#Мобилизация#Засосна
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