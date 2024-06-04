Петербурженка ради мужа поменяла Северную столицу на белгородское село Засосна

Добавим, что жительницы других регионов РФ после начала СВО нередко приезжали в Белгородскую область, чтобы сыграть свадьбу с любимыми мужчинами. Речь идёт о тех, чьи возлюбленные отправились на СВО. Так, свадьбы в Белгородской области сыграли пары из Хабаровска, Бурятии и Тывы.