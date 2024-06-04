Петербурженка ради мужа поменяла Северную столицу на белгородское село Засосна

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Коренная жительница Санкт-Петербурга Юлия поменяла Северную столицу на белгородское село Засосна. В Красногвардейский район женщина переехала с дочерью Павлой.
Такое решение петербурженка приняла после того, как её мужа Александра мобилизовали в сентябре 2022 года. Юлия говорит, что хотела поддержать супруга.
Старшая дочь Павла уже окончила первый класс Засосенской средней школы. 24 мая 2024 года у Александра и Юлии родилась вторая дочь — Ангелина.
«Несмотря на выпавшие испытания, белгородцы остаются самыми душевными и добрыми, открытыми, доброжелательными, готовыми прийти на помощь!» — поделилась наблюдениями петербурженка и пожелала Белгородской области процветания и мирного неба.
Добавим, что жительницы других регионов РФ после начала СВО нередко приезжали в Белгородскую область, чтобы сыграть свадьбу с любимыми мужчинами. Речь идёт о тех, чьи возлюбленные отправились на СВО. Так, свадьбы в Белгородской области сыграли пары из Хабаровска, Бурятии и Тывы.