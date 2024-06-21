«Камыш, тина и грязь»: в Старом Осколе не успели подготовить пляж к приезду Гладкова

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Губернатор Вячеслав Гладков проверил пляж «Юность» в Старом Осколе. Ранее местные жители жаловались ему на состояние зоны отдыха.
К приезду губернатора попытались решить проблему с песком, однако пляжную зону не подготовили. На то, чтобы привести пляж в порядок, администрации Старого Оскола дали две недели.
«Очень важно, чтобы администрации муниципалитетов правильно организовали места купания. Иначе в жаркую погоду жители пойдут отдыхать в не подготовленные для этого места, что может привести к травмам или гибели. Поэтому здесь идет речь фактически о спасении жизней людей», — отметил Вячеслав Гладков.
Ранее с проверкой на пляже было контрольное управление. Там обнаружили некошеный камыш, тину и грязь.