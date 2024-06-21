«Камыш, тина и грязь»: в Старом Осколе не успели подготовить пляж к приезду Гладкова

«Очень важно, чтобы администрации муниципалитетов правильно организовали места купания. Иначе в жаркую погоду жители пойдут отдыхать в не подготовленные для этого места, что может привести к травмам или гибели. Поэтому здесь идет речь фактически о спасении жизней людей», — отметил Вячеслав Гладков.