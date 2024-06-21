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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Пляж в Старом Осколе

«Камыш, тина и грязь»: в Старом Осколе не успели подготовить пляж к приезду Гладкова

21 июня 2024, 15:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Пляж в Старом Осколе

Гладков отчитал старооскольских чиновников из-за пляжа

В Старом Осколе не подготовили пляж к сезону. Губернатор дал две недели на исправление ситуации.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил пляж «Юность» в Старом Осколе. Ранее местные жители жаловались ему на состояние зоны отдыха.

К приезду губернатора попытались решить проблему с песком, однако пляжную зону не подготовили. На то, чтобы привести пляж в порядок, администрации Старого Оскола дали две недели.

«Очень важно, чтобы администрации муниципалитетов правильно организовали места купания. Иначе в жаркую погоду жители пойдут отдыхать в не подготовленные для этого места, что может привести к травмам или гибели. Поэтому здесь идет речь фактически о спасении жизней людей», — отметил Вячеслав Гладков.

Ранее с проверкой на пляже было контрольное управление. Там обнаружили некошеный камыш, тину и грязь.

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#Ангелина Зиброва#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Пляж#Новости Старого Оскола#Жалобы#Вячеслав Гладков#Критика
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