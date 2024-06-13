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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Полиция нашла родителей подростков, отдыхавших на пляже в Белгороде без взрослых

Полиция нашла родителей подростков, отдыхавших на пляже в Белгороде без взрослых

13 июня 2024, 14:07
Фото: 1MI
В отношении родителей составили административные материалы. В УМВД предупредили, что проверки продолжатся.

С начала купального сезона в Белгороде нашли троих подростков, которые отдыхали на пляже без взрослых. За это в отношении их родителей составили административные материалы. Наказание по статье 5.35 КоАП РФ — предупреждение или штраф.

В полиции сообщают, что проверки продолжатся. Проводят их для того, чтобы предупредить появление происшествий на воде с участием детей.

Напомним, что с начала июня в Белгородской области утонули три человека. Происшествия случились в Корочанском, Краснояружском и Белгородском районах.

Третий случай гибели на воде произошёл в Белгородской области с начала лета
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#Общество#Белгородская область#Подростки#Полиция#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Пляжи
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