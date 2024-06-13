Полиция нашла родителей подростков, отдыхавших на пляже в Белгороде без взрослых

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
С начала купального сезона в Белгороде нашли троих подростков, которые отдыхали на пляже без взрослых. За это в отношении их родителей составили административные материалы. Наказание по статье 5.35 КоАП РФ — предупреждение или штраф.
В полиции сообщают, что проверки продолжатся. Проводят их для того, чтобы предупредить появление происшествий на воде с участием детей.
Напомним, что с начала июня в Белгородской области утонули три человека. Происшествия случились в Корочанском, Краснояружском и Белгородском районах.