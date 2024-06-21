Дом помещика Питры под Белгородом никто не захотел ремонтировать за 8 млн рублей

Однако до 19 июня никто из подрядчиков так и не подал заявку на участие в электронном аукционе. Причём начальная цена заказа составила 8 млн 040 750 рублей, а дата окончания работ планировалась, согласно документам, на 9 октября 2024 года. К тому же, контракт содержал пункт «благоустройство и озеленение территории».