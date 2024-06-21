Дом помещика Питры под Белгородом никто не захотел ремонтировать за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Администрация Прохоровского района ещё 11 июня разместила госзаказ на ремонтно- реставрационные работы фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом помещика Питры» в селе Береговое-1 за счёт муниципального бюджета. Закупка сейчас находится в стадии определения поставщика.
Однако до 19 июня никто из подрядчиков так и не подал заявку на участие в электронном аукционе. Причём начальная цена заказа составила 8 млн 040 750 рублей, а дата окончания работ планировалась, согласно документам, на 9 октября 2024 года. К тому же, контракт содержал пункт «благоустройство и озеленение территории».
Ранее на сайте госзакупок объявили электронный аукцион на предоставление услуг по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. На эти нужды готовы выделить 20 миллионов рублей. Объекты требуется патрулировать круглосуточно. Охранять их придётся с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Для управление Белгорблагоустройство подрядчика определят 25 июня.