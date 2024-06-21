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Госзакупка

Дом помещика Питры под Белгородом никто не захотел ремонтировать за 8 млн рублей

21 июня 2024, 14:24
Фото: culture31.ru
Госзакупка
Закупка по реставрации появилась 11 июня от администрации Прохоровского района. Речь идёт о доме помещика Питры в селе Берёзовое-1. На работы готовы были потратить более 8 млн рублей, однако никто так и не подал заявок для участия в электронном аукционе.

Администрация Прохоровского района ещё 11 июня разместила госзаказ на ремонтно- реставрационные работы фасада и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом помещика Питры» в селе Береговое-1 за счёт муниципального бюджета. Закупка сейчас находится в стадии определения поставщика.

Однако до 19 июня никто из подрядчиков так и не подал заявку на участие в электронном аукционе. Причём начальная цена заказа составила 8 млн 040 750 рублей, а дата окончания работ планировалась, согласно документам, на 9 октября 2024 года. К тому же, контракт содержал пункт «благоустройство и озеленение территории».

Госзаказ на реставрацию дома помещика ПитрыГосзаказ на реставрацию дома помещика Питры
Госзаказ на реставрацию дома помещика Питры
Фото: Сайт ЕИС Закупки

Ранее на сайте госзакупок объявили электронный аукцион на предоставление услуг по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. На эти нужды готовы выделить 20 миллионов рублей. Объекты требуется патрулировать круглосуточно. Охранять их придётся с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Для управление Белгорблагоустройство подрядчика определят 25 июня.

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