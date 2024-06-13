Ждать ли починки пострадавшего из-за обстрела ВСУ памятника Марксу и Энгельсу?

Памятник Марксу и Энгельсу в парке Ленина отреставрировали в апреле 2023 года. 30 декабря после мощного обстрела ВСУ с монумента местами обсыпалась краска, появились царапины и потёртости. Прошло полгода, но скульптурам так и не восстановили презентабельный вид.