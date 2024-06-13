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Мэрия Белгорода работает над ремонтом пострадавшего из-за обстрела памятника

Ждать ли починки пострадавшего из-за обстрела ВСУ памятника Марксу и Энгельсу?

13 июня 2024, 08:56
Фото: bel.ru

Мэрия Белгорода работает над ремонтом пострадавшего из-за обстрела памятника

Многострадальный памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральном парке Белгорода повредился после обстрела 30 декабря 2023 года. Отреставрированный прошлой весной монумент вновь нужно ремонтировать: Бел.Ру стало известно, кто может этим заняться.

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос, прорабатывается вопрос ремонта памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу силами подрядной организации. Недавно скульптуры осматривал Вячеслав Гладков, что и побудило задать горадминистрации вопрос о планах по восстановлению.

Памятник Марксу и Энгельсу в парке Ленина отреставрировали в апреле 2023 года. 30 декабря после мощного обстрела ВСУ с монумента местами обсыпалась краска, появились царапины и потёртости. Прошло полгода, но скульптурам так и не восстановили презентабельный вид.

Вероятно, ремонтных работ стоит ожидать в ходе общей реконструкции парка. Напомним, что прямо сейчас в центральном парке идёт реновация главной аллеи. Продлится она до конца августа.

В мэрии Белгорода также ответили, что планы по возвращению памятника Ленину не менялись: поставить скульптуру вождя обратно ко входу в парк планируют после окончания реконструкции в 2024–2025 годах.

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