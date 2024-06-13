Ждать ли починки пострадавшего из-за обстрела ВСУ памятника Марксу и Энгельсу?

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос, прорабатывается вопрос ремонта памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу силами подрядной организации. Недавно скульптуры осматривал Вячеслав Гладков, что и побудило задать горадминистрации вопрос о планах по восстановлению.
Памятник Марксу и Энгельсу в парке Ленина отреставрировали в апреле 2023 года. 30 декабря после мощного обстрела ВСУ с монумента местами обсыпалась краска, появились царапины и потёртости. Прошло полгода, но скульптурам так и не восстановили презентабельный вид.
Вероятно, ремонтных работ стоит ожидать в ходе общей реконструкции парка. Напомним, что прямо сейчас в центральном парке идёт реновация главной аллеи. Продлится она до конца августа.
В мэрии Белгорода также ответили, что планы по возвращению памятника Ленину не менялись: поставить скульптуру вождя обратно ко входу в парк планируют после окончания реконструкции в 2024–2025 годах.