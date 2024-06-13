В Белгороде усилят охрану мостов, на это готовы потратить крупную сумму

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Белгороде ищут специалистов, которые займутся охраной и защитой объектов транспортной инфраструктуры. В список объектов, которые необходимо охранять, вошли:
Патрулировать объекты должны круглосуточно. Охранять объекты необходимо будет с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 20 млн рублей. Исполнителя ищет управление Белгорблагоустройство. Подрядчика должны выбрать 25 июня.