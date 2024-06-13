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На охрану мостов в Белгороде готовы направить 20 млн рублей

В Белгороде усилят охрану мостов, на это готовы потратить крупную сумму

13 июня 2024, 11:10
Фото: 1MI

На охрану мостов в Белгороде готовы направить 20 млн рублей

На госзакупках появился лот на оказание услуг по охране и защите объектов транспортной инфраструктуры. На эти цели могут направить 20 млн рублей.

В Белгороде ищут специалистов, которые займутся охраной и защитой объектов транспортной инфраструктуры. В список объектов, которые необходимо охранять, вошли:

  • мост через р. Везёлка на автодороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • путепровод через ж/д пути на автодороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • путепровод через ж/д пути и дорогу на участке Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • эстакада через ж/д пути и р. Гостёнка на автодороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • мост через р. Северский Донец по ул. Студенческая;
  • путепровод через ж/д пути станции Белгород — Готня по пр. Б. Хмельницкого;
  • путепровод через ж/д пути по ул. Н. Чумичова;
  • мост через р. Северский Донец по Михайловское Шоссе;
  • мост через р. Везёлка по ул. Н. Чумичова;
  • путепровод через железнодорожные пути.

Патрулировать объекты должны круглосуточно. Охранять объекты необходимо будет с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 20 млн рублей. Исполнителя ищет управление Белгорблагоустройство. Подрядчика должны выбрать 25 июня.

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#Алина Харина#Город#Охрана#Мост#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород
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