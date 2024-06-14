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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей

В прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей

14 июня 2024, 12:37
Фото: 1MI
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что область по-прежнему удерживает планку по качеству дорог.

В ходе своего выступления перед депутатами облдумы губернатор отметил, что белгородские дороги давно стали символом качества по сравнению с большинством регионов РФ. И сейчас регион удерживает эту планку.

Для нас вручение очередного «Золотого катка» как лидеру выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги», стало продолжением славных традиций дорожников. Уверен, что так будет и впредь.
Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что в 2023 году в Белгородской области на дороги выделили 18 млрд рублей, что позволило капитально отремонтировать и построить 450 км дорог.

Хорошие дороги, комфортное жильё, благоустроенная территория — основные составляющие качества среды проживания.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Благоустройство#Ремонт дорог#Инфраструктура#Касается каждого#Национальный проект#Белгород#Вячеслав Гладков#Качество дорог#Дорожники#Отчёт Гладкова за 2023 год
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