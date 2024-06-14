В прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В ходе своего выступления перед депутатами облдумы губернатор отметил, что белгородские дороги давно стали символом качества по сравнению с большинством регионов РФ. И сейчас регион удерживает эту планку.
Для нас вручение очередного «Золотого катка» как лидеру выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги», стало продолжением славных традиций дорожников. Уверен, что так будет и впредь.
Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил, что в 2023 году в Белгородской области на дороги выделили 18 млрд рублей, что позволило капитально отремонтировать и построить 450 км дорог.
Хорошие дороги, комфортное жильё, благоустроенная территория — основные составляющие качества среды проживания.
Вячеслав Гладков