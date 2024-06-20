В Белгородской области похолодает после обрушившейся непогоды

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Завтра, 21 июня, на территории Белгородской области установится переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди. Днём осадков не ожидается.
Порывы ветра северо-западного направления составят 9-14 м/с. Местами возможно усиление до 17 м/с.
Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +9 ˚С до +14 ˚С ночью и от +20 ˚С до +25 ˚С — днём.
В Белгороде в пятницу ожидается похожая погода: ночью до +12…+14 ˚С, днём — от +22 ˚С до +24 ˚С.
Отметим, что сегодня, 20 июня, Белгород и Белгородскую область накрыло ливнем и сильным ветром. Последствия непогоды публиковали местные Telegram-каналы, включая Бел.Ру.