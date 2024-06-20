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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Непогода 20 июня

В Белгородской области похолодает после обрушившейся непогоды

20 июня 2024, 13:38
Фото: bel.ru
Непогода 20 июня

МЧС предупреждает белгородцев о сильном ветре

21 июня в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха составит +25 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

Завтра, 21 июня, на территории Белгородской области установится переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди. Днём осадков не ожидается.

Порывы ветра северо-западного направления составят 9-14 м/с. Местами возможно усиление до 17 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +9 ˚С до +14 ˚С ночью и от +20 ˚С до +25 ˚С — днём.

В Белгороде в пятницу ожидается похожая погода: ночью до +12…+14 ˚С, днём — от +22 ˚С до +24 ˚С.

Отметим, что сегодня, 20 июня, Белгород и Белгородскую область накрыло ливнем и сильным ветром. Последствия непогоды публиковали местные Telegram-каналы, включая Бел.Ру.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Ветер#Белгород
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