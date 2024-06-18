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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Жара

На смену дождям в Белгородскую область вернётся жара

18 июня 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Жара

В Белгородской области прогнозируют жару до +30 °С в среду

Осадков 19 июня не ожидается. Температура воздуха будет варьироваться от +25 °С до +30 °С. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
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Погода

В среду, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +13… +18 °С. Днём ожидается жара от +25 °С до +30 °С.

В столице региона, по данным Гидрометцентра, в среду ночью температура воздуха опустится до +17 °С, днём потеплеет до +29 °С.

В Старом Осколе ночью ожидается до +16 °С, днём — до +28 °С. В Валуйках в среду ночью столбики термометров опустятся до +17 °С, днём температура поднимется до +29 °С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Белгород
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