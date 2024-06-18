На смену дождям в Белгородскую область вернётся жара

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В среду, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +13… +18 °С. Днём ожидается жара от +25 °С до +30 °С.
В столице региона, по данным Гидрометцентра, в среду ночью температура воздуха опустится до +17 °С, днём потеплеет до +29 °С.
В Старом Осколе ночью ожидается до +16 °С, днём — до +28 °С. В Валуйках в среду ночью столбики термометров опустятся до +17 °С, днём температура поднимется до +29 °С.