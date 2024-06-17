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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Дождь

Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области из-за дождей и гроз

17 июня 2024, 12:03
Фото: 1MI
Дождь

Непогода задержится в Белгородской области

При грозах ожидается сильный ветер. В то же время жара не отступит из региона, предупредили в МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области во вторник, 18 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди при +14…+19 °С. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Днём в регионе тоже возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Температура поднимется до +22…+27 °С. При грозах порывы ветра составят до 15 м/с.

В Белгороде в ночь на вторник пройдёт небольшой дождь при +17 °С. Днём столбик термометра поднимется до +27 °С, тоже возможны небольшие осадки.

По прогнозу Гидрометцентра, дождь в Белгороде также ожидается в четверг и воскресенье, 20 и 23 июня. Температура днём на этой неделе в столице регионе не поднимется выше +29 °С.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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