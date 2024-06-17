Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области из-за дождей и гроз

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгородской области во вторник, 18 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди при +14…+19 °С. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Днём в регионе тоже возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Температура поднимется до +22…+27 °С. При грозах порывы ветра составят до 15 м/с.
В Белгороде в ночь на вторник пройдёт небольшой дождь при +17 °С. Днём столбик термометра поднимется до +27 °С, тоже возможны небольшие осадки.
По прогнозу Гидрометцентра, дождь в Белгороде также ожидается в четверг и воскресенье, 20 и 23 июня. Температура днём на этой неделе в столице регионе не поднимется выше +29 °С.