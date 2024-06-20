В Белгороде изымут земельные участки и гаражи, расположенные в центре города

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Белгороде несколько земельных участков и гаражей изымут для муниципальных нужд. Речь идёт об объектах недвижимости площадью от 13 до 72 квадратных метров, расположенных на улице Пугачёва.
Всего в списке указано 337 позиций. Изъять объекты потребовалось для того, чтобы разместить по улице Пугачёва ливневую канализацию.
Среди изымаемых объектов — земельные участки, гаражи, нежилые здания и овощехранилище. Размер возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости определят позднее.
Напомним, ранее мэрия Белгорода постановила изъять два гаража и два земельных участка на улице Преображенской для строительства ливнёвки и два участка и жилой дом для строительства дороги. Ещё десять участков белгородские власти решили изъять для строительства будущего Белого квартала.