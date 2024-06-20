bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Гаражи

В Белгороде изымут земельные участки и гаражи, расположенные в центре города

20 июня 2024, 09:22
Фото: 1MI
Гаражи
Объекты недвижимости планируется изъять для строительства ливневой канализации. Всего в список на изъятие вошли более 300 позиций, следует из распоряжения администрации Белгорода.

В Белгороде несколько земельных участков и гаражей изымут для муниципальных нужд. Речь идёт об объектах недвижимости площадью от 13 до 72 квадратных метров, расположенных на улице Пугачёва.

Всего в списке указано 337 позиций. Изъять объекты потребовалось для того, чтобы разместить по улице Пугачёва ливневую канализацию.

Среди изымаемых объектов — земельные участки, гаражи, нежилые здания и овощехранилище. Размер возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости определят позднее.

Напомним, ранее мэрия Белгорода постановила изъять два гаража и два земельных участка на улице Преображенской для строительства ливнёвки и два участка и жилой дом для строительства дороги. Ещё десять участков белгородские власти решили изъять для строительства будущего Белого квартала.

У белгородцев изымут гаражи и участки для строительства ливнёвки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде мэрия изымет сразу три объекта для строительства дороги В Белгороде мэрия изымет сразу три объекта для строительства дорогиБелгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого квартала
#Валерия Колесникова#Город#Гаражи#Ливневая канализация#Новости Белгорода#Белгород#Земельные участки#Изъятие объектов
Подпишитесь
Один дом сгорел, ещё четыре пострадали в результате атаки дронов под Белгородом
Сегодня, 11:05
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
«Белгородэнерго» готов к работе в неблагоприятных погодных условиях
Сегодня, 12:08
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно
Сегодня, 11:24