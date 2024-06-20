В Белгороде изымут земельные участки и гаражи, расположенные в центре города

Напомним, ранее мэрия Белгорода постановила изъять два гаража и два земельных участка на улице Преображенской для строительства ливнёвки и два участка и жилой дом для строительства дороги. Ещё десять участков белгородские власти решили изъять для строительства будущего Белого квартала.