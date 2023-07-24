В Белгороде мэрия изымет сразу три объекта для строительства дороги

Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов 20 июля. Согласно документу, городские власти хотят изъять два земельных участка общей площадью около 1 тыс. кв. м и жилой дом площадью более 15 кв. м. Мэрия подготовит проекты соглашений собственниками и направит их на подписание.