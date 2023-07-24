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В Белгороде мэрия изымет сразу три объекта для строительства дороги

24 июля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Планируется изъять два участка и жилой дом. Горадминистрация направит проекты соглашений на подпись собственникам.

В Белгороде у собственников изымут два участка и жилой дом под строительство дороги. Указанные три объекта недвижимости находятся на улице Корочанской, 117.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов 20 июля. Согласно документу, городские власти хотят изъять два земельных участка общей площадью около 1 тыс. кв. м и жилой дом площадью более 15 кв. м. Мэрия подготовит проекты соглашений собственниками и направит их на подписание.

В планах на этом месте построить дорогу местного значения от улицы Корочанской до переулка 3-го Корочанского.

Ранее сообщалось, что мэрия Белгорода изымет два гаража и два земельных участка на Преображенской для муниципальных нужд. В планах у властей было строительство ливнёвки.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Мэрия#Изъятие#Участки#Строительство дороги#Муниципальные нужды
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